شكرا لقرائتكم خبر ريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريادة الأعمال في المجالات الزراعية، دورة تنظمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها بالتعاون مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وذلك بمشاركة 75 كادرا عربيا من 17 دولة عربية بينهم السعودية. وتركز موضوعات الدورة التي انطلقت أمس تستمر حتى 11 مارس الجاري، على كيفية التعرف على رواد الأعمال المحتملين وتطوير القدرات والمميزات الريادية.

كانت هذه تفاصيل خبر ريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.