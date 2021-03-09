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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى التصنيف السعودي الموحد للمهن الافتراضي تقيمه الهيئة العامة للإحصاء اليوم، للتعريف بالتصنيف وبأهدافه وتطبيقاته.

ويعرف التصنيف السعودي الموحد للمهن بأنه عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

وسيشهد المنتدى ورش عمل منها الحوكمة والنظام الالكتروني للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وعرضا تلفزيونيا حول التصنيف والجهود المبذولة لإقراره وتطبيقه، واستعراض مجموعة من التجارب الدولية لتطبيق التصنيف الدولي المعياري للمهن (8 - ISCO).