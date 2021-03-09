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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬نظمتها‭ ‬غرفة‭ ‬ينبع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومنسوبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭.‬ وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬التعريف‭ ‬ببرنامج‭ ‬التمكين‭ ‬والتوطين‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬توطين‭ ‬115‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬بنهاية‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬قطاعات،‭ ‬وهي‭: ‬الصحة‭ ‬والنقل‭ ‬اللوجستي‭ ‬والمطاعم‭ ‬والفنادق‭ ‬والمقاهي‭ ‬والمهن‭ ‬الثلاث‭ ‬القانونية‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والهندسة‭ ‬والعقار‭ ‬والبناء‭.‬ ويستهدف‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬توطين‮»‬‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمان‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬ برنامج توطين

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