شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تتيح إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت سلطنة عمان سلسلة تحفيزات بينها خفض ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، وإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب. وهذه الإجراءات، التي أُعلن عنها في وسائل الإعلام الحكومية، تشمل تخفيض ضريبة الدخل للشركات في القطاعات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والتي ستبدأ العمل هذا العام.

كما ستخفض عُمان الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022.

وقالت إن منح إقامات لمدد أطول للمستثمرين الأجانب سيتم «وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل». (رويترز)