شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى المالديف وسيشيل قبيل عطلة الربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدماتها إلى الوجهتين السياحيتين الشهيرتين، جزر المالديف وسيشيل، قبل عطلة الربيع والفصح. وسوف توفر الناقلة لعملائها اعتباراً من 28 مارس الجاري 28 رحلة أسبوعياً إلى ماليه عاصمة المالديف، وسبع رحلات أسبوعياً إلى ماهي عاصمة سيشيل لتلبية الطلب القوي وتوفير مزيد من الخيارات والمرونة للعملاء.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 24 رحلة أسبوعياً إلى جزر المالديف باستخدام طائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 28 مارس حتى 18 إبريل (نيسان) المقبل، سترفع الناقلة خدماتها إلى 28 رحلة في الأسبوع، ما يوفر للعملاء خيارات أوسع للوصول من دبي أو عبرها إلى الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي، التي تضم منتجعات ذات مستوى عالمي وشواطئ بكر، وتتيح لزوارها استكشاف الحياة البحرية المذهلة في واحدة من أفضل وجهات الغوص في العالم.

وينبغي على جميع المسافرين إلى جزر المالديف، باستثناء مواطني تلك الدولة، تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR «كوفيد-19»، على أن يكون الفحص قد أجري في غضون 96 ساعة قبل المغادرة. كما يُطلب من المسافرين أيضاً تعبئة نموذج الهجرة والإفصاح الصحي الذاتي عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة قبل الوصول. يرجى الضغط هنا للاطلاع على معلومات أوفى حول متطلبات الدخول إلى المالديف.

كما سترفع طيران الإمارات خدماتها من دبي إلى ماهي من خمس إلى سبع رحلات في الأسبوع، وذلك اعتباراً من 28 مارس الجاري وحتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، باستخدام طائرات البوينج 777-300ER. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه سيشيل لفتح حدودها أمام المسافرين الدوليين، من دون اشتراط التطعيم أو متطلبات الحجر الصحي، اعتباراً من 25 مارس 2021. إلا أنه لا يزال يتعين على جميع المسافرين تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR «كوفيد-19»، على أن يكون الفحص قد أجري في غضون 72 ساعة قبل المغادرة. يرجى الضغط هنا للاطلاع على معلومات أوفى حول متطلبات السفر إلى سيشيل. ويستمتع زوار سيشيل بالغابات الاستوائية والشواطئ الخلابة والحياة البحرية المتنوعة.

ويتوفر أمام المسافرين أيضاً خيار الحجز مع «الإمارات للعطلات» والاستمتاع بتجربة خمس نجوم في عطلة الربيع والفصح. وتقدم ذراع إدارة العطلات في طيران الإمارات برامج ملهمة في مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات الرائدة في جزر المالديف وجزر سيشيل. يرجى الضغط هنا لمزيد من المعلومات.