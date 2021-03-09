شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أبوظبي الأول» يضغط على سوق أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : مهند داغر

تأثرت أسواق المال المحلية بضغوط بيعية استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات البنوك والعقار، فيما نجحت أسهم أخرى في امتصاص جزء من هذه الضغوط.

وأنقذ «الإمارات دبي الوطني» مؤشر سوق دبي المالي من الانزلاق أكثر من 0.07% فيما ضغط «أبوظبي الأول» على سوق العاصمة الذي تراجع مؤشره 1.79%، وذلك وسط عمليات تسييل أجنبية ومؤسساتية لكن بحدود ضيقة.

وخالفت أسهم الاتجاه الهابط للأسواق، منها «سلامة للتأمين» بارتفاعه 2.24% من خلال سيولة قرب 11 مليون درهم فقط، كما زاد «أمانات» 0.58% عبر سيولة بلغت 12.64 مليون درهم.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 1.075 مليار درهم منها 880.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و194.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 265.35 مليون سهم توزعت بواقع 137.7 مليون سهم في أبوظبي و127.65 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5913 صفقة.

سوق أبوظبي

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.79% عند مستوى 5583 نقطة تحت وطأة تراجعات أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 3.46% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 4.83% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.63%.

وانخفض قطاع العقار 0.2% بعد انخفاض «الدار» 0.27% أمام ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.96%.

ونزل قطاع الطاقة 0.61% مع نزول «أدنوك للتوزيع» 0.94% و«طاقة» 0.72% في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.28%.

وفي المقابل ارتفع قطاع الاتصالات 0.1% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الاستثمار هامشياً 0.04% مدفوعاً بارتفاع «إشراق» 1.54% رغم نزول «طاقة» 0.72% واستقرار «العالمية القابضة» بدون تغيير.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة هامشية 0.07% عند مستوى 2538 نقطة مع تراجع أسهم العقار والسلع والنقل.

ونزل قطاع العقار 0.65% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 0.56% و«إعمار للتطوير» 0.72% و«ديار» 0.37% و«داماك» 2.56%.

وهبط قطاع النقل 0.18% بعد هبوط «أرامكس» 1.54% و«الخليج للملاحة» 0.56% في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 1.57%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك 0.13% مع «الإمارات دبي الوطني» 1.35% على الرغم من انخفاض «دبي الإسلامي» 1.05%.

كذلك ارتفع قطاع الاستثمار 0.95% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.35% مع استقرار «دبي المالي» وانخفاض «شعاع كابيتال» 0.28%.

توجه السيولة

وتصدر «الدار العقارية» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 241.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.65 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 227 مليون درهم وأقفل عند 14.2 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 162.4 مليون درهم ليغلق عند 48 درهماً.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 51.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.54 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» مستحوذاً على 49.23 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 4.67 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي اجتذب 13.4 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 11.2 درهم.

وسجل «سلامة للتأمين» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 2.24% مغلقاً عند 0.867 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» بنزوله 9.97% (الحد الأدنى) ليغلق عند مستوى 17.6 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «أركان» مرتفعاً 2.35% مغلقاً عند 0.784 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الفجيرة لصناعات البناء» بنسبة 9.92% إلى مستوى 1.18 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 55.67 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.45 مليون درهم محصلة شراء العرب 52.26 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و950 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 55.67 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 43.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 42.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و918 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 43.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 33.87 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و9.45 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 34.38 مليون درهم محصلة بيع، منها 26.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و8.14 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 34.38 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 26.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي و8.14 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.