شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أسهم التكنولوجيا يقفز بـ«ناسداك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الثلاثاء، وتعافى المؤشر ناسداك المجمع بعد موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي هبطت بشدة مؤخراً.

وقفز ناسداك 313.90 نقطة، أو 2.49%، إلى 12923.07 نقطة في بداية جلسة التداول، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.90 نقطة، أو 0.28%، إلى 31892.35 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 30.60 نقطة، أو 0.80%، إلى 3851.93 نقطة.

الأوروبية

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد أفضل جلسة لها في أربعة أشهر؛ إذ ضغط انخفاض في أسعار السلع الأولية على شركات التعدين.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر قطاع التعدين 1.9% والسيارات 1%.

وانخفضت أسهم شركات التعدين المدرجة في بريطانيا، ريو تينتو ومجموعة بي.إتش.بي وأنجلو أمريكان، أكثر من 2%، ما نال من المؤشر فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم شركات السلع الأولية.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3% بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم كونتننتال الألمانية لمكونات السيارات 5.1% بعد إعلانها انخفاض مبيعات المجموعة 12.7%.

اليابانية

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الثلاثاء مع شراء المستثمرين في شركات السلع الاستهلاكية والتطوير العقاري توقعاً لاستفادتها من تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19.

ارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.99% مسجلاً 29027.94 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.27% إلى 1917.68 نقطة.

منتجي السلع الاستهلاكية

تدعمت المكاسب بأسهم منتجي السلع الاستهلاكية والشركات العقارية المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وسط حالة من التفاؤل بأن يبلي القطاعان بلاء حسناً بينما يكتسب تعافي الاقتصاد المحلي زخماً. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا في المعاملات المبكرة؛ إذ عمد بعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح قبل ختام السنة المالية في 31 مارس/آذار، غير أن القطاع عكس اتجاهه ليغلق مرتفعاً في مؤشر على استمرار النظرة الإيجابية عموماً.

وقالت أياكو سيرا، استراتيجية السوق لدى سوميتومو ميتسوي ترست بنك: ثمة بعض البيع في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلا أن المستثمرين على استعداد في ذات الوقت للشراء عند تراجع الأسعار في أسهم القيمة المرتبطة بالاقتصاد المحلي.

ما بعد الجائحة

وأضافت: من الواضح أن المستثمرين يخططون لما بعد جائحة فيروس كورونا، لكن من المرجح أن تتماسك السوق حول المستويات الحالية.

كان الضعف قد حل بالأسهم اليابانية خلال الجلسات القليلة الماضية بعد صعودها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها فيما يربو على 30 عاماً، وهو ما قال بعض المستثمرين إنه مؤشر على مغالاة في الصعود.

وكانت أبرز مكاسب الثلاثاء من نصيب هوندا موتور التي ارتفع سهمها 3.68%، ثم سهم أستيلاس فارما الذي زاد 3.64%. (وكالات)