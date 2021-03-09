شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «غرفة أبوظبي» وسفير إسرائيل يبحثان سبل تعزيز أعمال القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة «غرفة أبوظبي» رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في مقر الغرفة، إيتان نائيه القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى دولة الإمارات، وذلك بحضور إبراهيم المحمود نائب رئيس الغرفة، و محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، و عبدالله غرير القبيسي، و هلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإسرائيل، في ظل ما يمتلكانه من إمكانيات اقتصادية متميزة على المستوى الإقليمي، لاسيما في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والرائدة ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية وحلول المصادر المائية، والطاقة المتجددة وقطاع الصحة والأبحاث الطبية وغيرها من المشاريع الواعدة. ورحب الرميثي بزيارة السفير الإسرائيلي لمقر الغرفة، واهتمامه بالتعرف إلى الدور الريادي الذي تقوم به «غرفة أبوظبي» في دعم القطاع الخاص وتعزيز فعالية مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن «غرفة أبوظبي» هي صوت القطاع الخاص وشريك استراتيجي لدوره المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومبدياً استعداد «غرفة أبوظبي» لتكون أساساً قوياً لتنظيم علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وإسرائيل، وبما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة. كذلك تم خلال اللقاء التعريف بأهم الخدمات التي تضطلع غرفة أبوظبي بتقديمها في مسيرة تطوير المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وجهودها الداعمة لرؤية أبوظبي 2030، والتي تدعم إرساء دعائم اقتصاد المعرفة ورفده سوق أبوظبي بقطاعات وأنشطة تجارية ذات قيمة مضافة تعزز تنافسية مجتمع الأعمال ونموه وريادته. من جانبه أشاد إيتان نائيه بالدور الريادي لغرفة أبوظبي في دعم القطاع الخاص وتشجيع مجتمع الأعمال للمضي قدما نحو إقامة روابط تجارية أوسع والتطلع لآفاق استثمارية جديدة في مجالات حيوية ومهمة، مشدداً على أهمية أن يتم العمل المشترك بين غرفة أبوظبي والفعاليات الاقتصادية في إسرائيل لتوطيد العلاقات الاستثمارية وتطويرها، والقيام بتشكيل وفود تجارية للتعرف إلى مناخات الاستثمار لدى الجانبين، وتنسيق العمل لتنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول إلى الأسواق في أبوظبي وإسرائيل والانفتاح على القطاعات التجارية المستدامة والتي تعتمد على المعرفة والابتكار والحلول الرقمية.