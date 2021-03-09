شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شركة «ري.لايف» للخدمات الرقمية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت أمس الثلاثاء شركة «ري.لايف» الناشئة كمنظومة رقمية متكاملة ومتطورة بهدف إحداث تحول في الخدمات اللوجستية التقليدية بالاعتماد على التقنيات الرقمية، وذلك عبر توفير منصات ذكية لتبسيط المعاملات التجارية بين الشركات ومعاملات الشركات الموجهة للمستهلكين. يشار إلى أن «ري.لايف» توفر منصات سهلة وذكية لعدد من القطاعات منها الخدمات اللوجستية و تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وذلك تماشياً مع توجهات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تعزيز سرعة الأداء والكفاءة لدى اتخاذ القرار. وتزامناً مع الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة الناشئة عن أولى منصاتها الرقمية وهي «ري.لايف كوليكت»، والتي توفر خدمة نقل لوجستي سلسة وانسيابية عند الطلب للشركات والمقيمين في دولة الإمارات وذلك باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك. وقال سالم سلطان العويس الرئيس التنفيذي لشركة «ري.لايف»: «سرّعت جائحة «كوفيد-19» وبشكل غير متوقع بتبني التطبيقات الإلكترونية وانتشارها بشكل كبير، كما أنها كانت عاملاً مهماً في تغيير ثقافة الأفراد وآليات إدارة الأعمال. لذا، أصبح التغيير سمة هذا العصر مع انتشار التحول الرقمي وتحوله لظاهرة عالمية نحاول فيه البحث عن حلول ذكية وسلسة تخدم المؤسسات والأفراد» وأضاف العويس: هنا يأتي دور منصة «ري.لايف» المحوري لتعزيز وتسهيل حياة الناس وأعمالهم، حيث تأسست الشركة لتقدم للجمهور مستوى آخر من الخدمات المبتكرة والتي لطالما تطلعوا إليها وتكون إضافة حقيقية لحياتهم. وأود التأكيد على أننا نعمل على تشكيل المستقبل عبر طرح مجموعة من الحلول الرقمية التي من شأنها الارتقاء بحياة الناس. تتميز المنصة التي طرحناها بأنها بيئة رقمية لأجيال المستقبل من الأفراد والمؤسسات وتلبي حاجاتهم من المعاملات الأساسية وبطريقة ذكية وسلسة وفي متناول اليد وعبر طيف واسع من القطاعات الحيوية منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وغيرها الكثير.