شكرا لقرائتكم خبر عن 72 % من المستطلعين في الإمارات والسعودية يتطلعون للسفر خلال 6 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت دراسة بحثية أجرتها «كليرتريب»، منصة حجز الرحلات والفنادق في المنطقة، أن 72% من المستطلعين من دولة الإمارات والسعودية يتطلعون للسفر خلال الأشهر الستة المقبلة في ظل وجود إجراءات السلامة.

وقال أميت تانيجا، مدير العمليات في كليرتريب خلال لقاء صحفي، أمس الثلاثاء، في دبي، إن الاستطلاع يكشف إقبال المسافرين من كل من الإمارات والسعودية على السفر خلال الفترة المقبلة على الرغم من البيئة الصعبة.

وأظهرت بيانات الحجوزات الخاصة بـ«كليرتريب» خلال الفترة ذاتها، أن 54% من حجوزات الطيران تمت خلال أسبوع من موعد السفر، لعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل السفر بسبب القيود. كما أشارت إلى أن 81% من الحجوزات تكون باتجاه واحد.

وأشار التقرير إلى أن أن الهند وباكستان ومصر وبنجلادش والسعودية كانت أكثر الوجهات حجزاً من دولة الإمارات عبر «كليرتريب» خلال الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويناير/ كانون الثاني 2021.

وأضاف: «كان للوباء تأثير كبير في سلوك العملاء. توقعنا أن تكون السلامة وعدم اليقين من المحددات الأساسية لخطط السفر. وفي محاولة لزيادة ثقة العملاء بالسفر، قمنا بإطلاق TravelSafe و Flexifly بهدف توفير رؤية منسقة لجميع مخاوف السلامة التي قد تكون لدى العملاء حول السفر وتزويدهم بالمرونة لتعديل حجزهم من دون أي رسوم إضافية، في حالة التغيير في الخطط».

ويسلط الاستطلاع الذي شمل 5678 فرداً من الإمارات و السعودية، الضوء على سلوكهم الخاص بالسفر، حيث أشار 41.2% من المستطلعين إلى توججهم إلى السفر خلال 3 أشهر، بينما يتطلع 10.7% للسفر خلال 7 أشهر.

وقال 42% من المشاركين إن مدة رحلتهم القادمة ستكون 5 أيام، أو أقل. ومع ذلك، هناك أيضاً إقبال على الرحلات الأطول قليلاً، حيث اختار 38% من المستجيبين مدة تتراوح من 6 إلى 11 يوماً.

وعن تدابير الثقة، قال 65% من المشاركين إن عوامل تمكين السفر الآمن وانخفاض معدلات حالات كوفيد-19 تعتبر المحددات الرئيسية عند التخطيط لسفرهم.

كما أكد 35% من المشاركين أن قواعد الحجر الصحي السهلة والقدرة على تحمل التكاليف هي الأسباب الأساسية هذا العام عند اختيار وجهة السفر. وسيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الاهتمام إلى أفضل 5 وجهات شهيرة يتطلع المشاركون إلى زيارتها والتي تشمل سنغافورة وجزر المالديف وجورجيا وتركيا والهند.

وكشفت «كليرتريب» عن الشكل الذي قد تبدو عليه الخطوة التالية للمسافرين بغرض الترفيه وأشارت إلى بعض الاتجاهات الرئيسية التي قد تساعد على التعافي السريع للصناعة.

زيادة الطلب على السفر عبر خطوط الطيران القصيرة

بينما تم إيقاف معظم الرحلات مؤقتاً بسبب جائحة كوفيد-19، يشير تقرير إحصاءات السفر الصادر عن «كليرتريب» إلى اتجاهات سفر جديدة تميل نحو الرحلات الجوية القصيرة. إلى جانب إجراءات السلامة الفعالة وقواعد الحجر الصحي السهلة، واختار 46% من المشاركين الوجهات الشاطئية على أنها الأكثر تفضيلًا لرحلتهم التالية، تليها عطلات المغامرات.

ومع انخفاض متوسط أسعار الفنادق بنسبة 35-40% داخل الإمارات، يختار السكان الإقامة السريعة داخل الفنادق الفاخرة في الإمارات. وتُظهر بيانات الحجز أن 39%من الفنادق المحجوزة في الإمارات كانت منتجعات فاخرة من فئة الخمس نجوم.

وأظهر التقرير أن الحجوزات الداخلية بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويناير/ كانون الثاني 2021، تركزت بنسبة 37% في دبي، و35% في أبوظبي، و20% في رأس الخيمة.



السفر إلى الوطن

مع فرض قيود السفر والحجر الصحي في العديد من البلدان، اختار السكان الذين عادة ما يسافرون إلى وجهات ترفيهية مختلفة السفر إلى وطنهم بدلاً من ذلك. وكان معظم المسافرين الجدد من الإمارات من الهند وباكستان ومصر وبنجلاديش.

تغيير اتجاهات الأسعار

في حين انخفضت الأسعار إلى بعض الوجهات، شهد البعض الآخر ارتفاعاً حاداً مقارنة بأسعار ما قبل كوفيد-19 وأدت زيادة القدرة الاستيعابية إلى زيادة كفاءة الرحلات الجوية من الإمارات إلى الهند وباكستان، بينما شهدت وجهات أخرى مثل الفلبين والسعودية وبنحجلاديش وسلطنة عمان والكويت قيوداً على السعة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

اتجاهات الحجز الجديدة من قبل العملاء

بالمقارنة مع ما قبل كوفيد-19 هناك الكثير من عدم اليقين في ما يتعلق بالسفر في الآونة الأخيرة بسبب وجود زيادة في الحجوزات على المدى القريب، مع أكثر من 54% من الحجوزات التي تمت في غضون أسبوع من تاريخ السفر. أيضاً، ونظراً لتغيير التفويضات والقيود الحكومية، يشتري المسافرون تذاكر باتجاه واحد توفر لهم قدراً أكبر من المرونة. و81% من الحجوزات خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 21 يناير كانت رحلات ذهاب فقط، مقابل 63% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.