شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بحريني يفتتح أسبوع «فيلم المرأة» بالأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

افتتح الفيلم البحريني الوثائقي «نماذج معبرة في مواجهة «كوفيد- 19» أسبوع «فيلم المرأة» الدولي التاسع في الأردن والذي تنظمه الهيئة الملكية للأفلام بالتعاون مع «الأمم المتحدة». واستعرض الفيلم جهود ومبادرات المرأة البحرينية في التعامل مع الجائحة من خلال ثلاث حكايات رئيسية في الميدانين التعليمي والصحي، إلى جانب الجهود المبذولة على النطاق الأسري. وعُقدت في الافتتاح حلقة نقاشية حول تمكين المرأة وقيادتها خلال تداعيات فيروس كورونا وتشكيل مستقبل أكثر قدرة على التعافي من الجائحة. وذكرت المخرجة غادة سابا المديرة التنفيذية للفعالية، أن النسخة التاسعة تعكس إلى حد كبير الوضع الجديد والتكيف معه في توفير فرصة للجمهور للالتقاء «افتراضياً» عبر منصات متخصصة. وتسلط أفلام مشاركة، الضوء على أدوار وشهادات نسائية ملهمة بينها الأوكراني «خرجت من الظل»، والإسباني «ماتاهاريس»، والهولندي «ملكة النحل»، والروماني «ماريا ملكة رومانيا»، والبلغاري «العزل بالرسوم المتحركة»، والأسترالي «سيدة فيشر وسرادب الدموع».