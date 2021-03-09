شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد ببساطة" يكشف مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج الاقتصاد ببساطة، الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365"، مواعيد صرف مرتبات الموظفين فى شهر مارس الجارى.

وأوضح يعقوب، أن المواعيد المقررة لصرف مرتبات الموظفين المحددة من وزارة المالية ستكون فى الفترة من 23 – 25 مارس الجارى، وذلك وفقا للجداول المعلنة لكل هيئة وجهة ومؤسسة حكومية.

وأضاف يعقوب، أنه يمكن للموظفين أن ينموا ثقافة الإدخار، والتى تعنى أنه يمكن للموظف أن يوفر من راتبه على حسب قدراته مبالغ متنوعة على سبيل المثال 100 أو 200 جنيها شهريا هذه المبالغ ستكون متاحة في الوقت التالى وبعد أن يتم إدخهار مبلغ كبير يمكن أن يتم تحويله لشهادات إدخار من قبل البنك.