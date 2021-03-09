اخبار اقتصاد اليوم.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة مبادرة تاريخية ستغير الحياة فى الريف المصرى

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9-3-2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التى تام رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى: -

البنك المركزى يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك بالعملات الأجنبية فى 22 مارس



البنك المركزى

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى خلال جلسته المُنعقدة فى 7 مارس 2021 قواعد اشتراك البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية فى نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتى تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وصرح رامي أبو النجا – نائب المحافظ بأن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.

"المالية" تطلق موقعا إلكترونيا مطورا لإتاحة المؤشرات المالية المعتمدة

أرشيفية

أعلنت وزارة المالية، إطلاق موقع الوزارة الإلكترونى الرسمى فى نسخته الجديدة، بعد تطويره شكلاً ومضمونًا، بأحدث التقنيات التكنولوجية، مع مراعاة التأمين القياسية؛ بما يُسهم فى إتاحة المعلومات والبيانات والتشريعات والمؤشرات والإصدارات المالية المعتمدة والموثقة للخبراء المتخصصين والمستثمرين والمؤسسات الدولية؛ من أجل إطلاعهم على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى، والجهود المبذولة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال استعراض المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومات المالية، ومنظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، وغيره من الإصلاحات الهيكلية، على النحو الذى يُساعد أيضًا فى إشراك المواطن المصرى فى سياسات المالية العامة للدولة، وتعميق الوعى الوطنى، بما يتحقق من منجزات غير مسبوقة، خاصة الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى، فى مواجهة جائحة «كورونا»؛ بما يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال التدريجى إلى "مصر الرقمية".

ويرتكز الموقع الإلكترونى المطور، على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات؛ من أجل تنمية الوعى الوطنى ماليًا، واقتصاديًا، وتشريعيًا، ويتيح هذا الموقع خدمات حكومية وأخرى للمواطنين وإعلان المنح الدراسية، وخدمات معلوماتية عن «سلطة التصديق الإلكتروني»، و«السجل العام للمحاسبيين والمراجعين»، إضافة إلى إمكانية الاشتراك بنظام الإخطارات أو الإشعارات، وإطلاق نظام جديد لتلقى الشكاوى، والرد عليها إلكترونيًا، واستعراض الإحصائيات وأهم المبادرات والفعاليات.

54 مليون دولار صادرات الرمان فى 5 أشهر ويحتل المركز الثالث بعد الموالح والبصل

أرشيفية

ارتفعت صادرات مصر من الرمان لتبلغ 104 ألف طن يقيمة تصديرية بلغت 54 مليون دولار فى 5 أشهر خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يناير 2021، ليحتل الرمان المصرى المركز الثالث من صادرات الحاصلات الزراعية بعد الموالح والتى بلغت 239 مليون دولار والبصل بقيمة 44 مليون دولار، كما شهدت صادرات مصر من الطماطم نموا خلال نفس الفترة بنحو 3% بقيمة 28 مليون دولار موزعة على 64 ألف طن، وسجلت البطاطس صادرات بقيمة 17 مليون دولار موزعة على 54 ألف طن .

ووفقا لأحدث إحصائيات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، فإن مصر تصدر حاصلات زراعية إلى كافة دول العالم وخلال الفترة المشار إليها من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بقيمة 821 مليون دولار موزعة على 1.278 مليون طن من مختلف الحاصلات الزراعية، وتوزعت صادرات القطاع على تكتلات جغرافية متنوعة من الدول ومنها الدول العربية تم تصدير 680 ألف طن من كافة الحاصلات الزراعية بقيمة 357 مليون دولار، والتى تعتبر فى مقدمة الدول التى تأخذ حاصلات زراعية من مصر .

وزيرة التخطيط: حياة كريمة مبادرة تاريخية ستغير الحياه فى الريف المصرى

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الادارية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية السيمنار تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديمين بالجامعة.

واستعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال السيمنار.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بوضع الخطة متوسطة المدي علي مدي ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عددًا من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه، بالإضافة إلي توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، إضافة إلي المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدي.

الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لتمويل حافز إحلال 250 ألف سيارة بـ7 محافظات

أرشيفية

أكدت الحكومة، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذى يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

قالت الحكومة، فى اجتماعه مع عدد من المسئولين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع»، إن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.





تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 5.5 مليار جنيه

البورصة المصرية - أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13835 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

الذهب - أرشيفية

تعافت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 ، مرتفعة 4 جنيهات في مستهل تعاملات اليوم، وذلك استجابة لعودة الصعود في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتى سجلت أمس مستويات متدنية للغاية عند 1680 دولار، لكنها تعافت وسجلت أونصة الذهب ارتفاعات إلى 1697 دولار حتى صياغة هذه السطور وهذا أثر على سعر جرام الذهب في مصر، مع توقعات باستمرار تغيرات أسعار الذهب في سوق الصاغة خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6016 جنيها.

اونصة الذهب 1697 دولار.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في مصر

دولار - أرشيفية

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة فسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أما عاليما فنزلت العملة الأمريكية 4% في الربع الأخير من 2020 لكنها ارتفعت أكثر من 2.4% منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على تقييمات الأسهم المرتفعة ويزيد من إغراء العملة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.63 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.75 جنيه للبيع.