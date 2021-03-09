شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع هدوء ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع هدوء ضغوط العملة الأمريكية التي تزامن ارتفاعها مع صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



واقترب الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم من مستوى المتوسط المتحرك لأجل 50 يوما الأمر الذي يجذب اهتمام المستثمرين.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من مستوى 1.6% الذي يعد الاعلى منذ أكثر من عام.



وتحاول الدول حول العالم مكافحة فيروس كورونا من خلال قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من لقاحات مضادة للمرض لاحتواءه والسيطرة عليه.



من ناحية أخرى، سوف يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7696، وسجل أعلى سعر عند 0.7720 في حين سجل أقل سعر عند 0.7621.