شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع عودة عائد السندات للهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل هدوء ضغوط عائد السندات الذي تحول نحو الانخفاض.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من مستوى 1.6% الذي يعد الاعلى منذ أكثر من عام.



من ناحية أخرى، سوف يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.



وتستهدف الولايات المتحدة بهذه الخطة الضخمة ضخ تمويلات في شرايين الاقتصادية ودعم مختلف القطاعات والأسر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



ومع انخفاض وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، بدأت بعض الولايات الأمريكية تخفيف قيود الإغلاق نوعا ما.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 31980 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 3.3% (ما يعادل 416 نقطة) إلى 13024 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 3879 نقطة.