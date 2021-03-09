شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات الألمانية في يناير مدفوعة بتجارة قوية مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

ارتفعت الصادرات الألمانية، على غير المتوقع، في يناير/كانون الثاني، مدعومة بتجارة قوية مع الصين، في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين، في أكبر اقتصاد أوروبي.

وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق، بعد زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي الثلاثاء، وكانت القراءة السابقة لديسمبر/كانون الأول، أقل من ذلك.

وانخفضت الواردات 4.7 بالمئة، بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضاً.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» انخفاض الصادرات 1.2 بالمئة، وهبوط الواردات 0.5 بالمئة، فيما فاق نمو صادرات يناير/كانون الثاني حتى أشد التوقعات تفاؤلاً.

واتسع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو، وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين 3.1 بالمئة على أساس سنوي.