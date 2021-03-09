شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» تفتتح «سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «ماجد الفطيم»، الثلاثاء الوجهة الجديدة «سيتي سنتر الزاهية» لتقديم أسلوب حياة أكثر تشويقاً وتجربة تسوق مميزة.

ويهدف «سيتي سنتر الزاهية»، من خلال تسليط الضوء على أهمية التعليم والتواصل والفنون، وجمع سكان إمارة الشارقة والمجتمع الإماراتي الأوسع نطاقاً سوياً تحت سقفٍ واحد. ومن المتوقع، أن يصبح مركز التسوق، الذي يتميز بهندسة معمارية مختلفة ويقدم تجارب ضيافة استثنائية، وجهة رائجة ومعروفة داخل الإمارة، حيث تعتبر الثقافة والفنون من المحاور الأساسية وفي صلب التجارب الفريدة من نوعها والاستثنائية التي يقدمها.

ولقد دخل مركز التسوق في شراكةٍ مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، حيث سيقوم الطلاب من كلا المؤسستين وأعضاء هيئة التدريس بتقديم محاضرات وورش عمل حول الهندسة المعمارية والتصوير وصناعة الأفلام والفنون. وستقام هذه الصفوف والدورات التدريبية في «ذا ستوديو» The Studio، المركز الفني العصري الجديد داخل «سيتي سنتر الزاهية»، وستعزز هذه المساحة المميزة الشراكة القائمة، حيث سيتم عرض المشاريع التي حازت جوائز واستضافة الأنشطة على امتداد السنة.

وسيتصل مركز التسوق بسلاسة، مع المجمع السكني التابع لشركة «ماجد الفطيم»، مجمع «الزاهية» الممتد على مساحة مليون متر مربع. إذ يقع مجمع «الزاهية» على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن مركز التسوق الجديد، والذي من المتوقع أن يشكل الوجهة الأمثل لنمط حياة مميز بالشارقة، وهو جزء من الشراكة الاستراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول».

وقالت شيرين الخطيب، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق لشركة «ماجد الفطيم العقارية:«يشكل «سيتي سنتر الزاهية»، مركز التسوق الإقليمي الجديد والوحيد الذي سيتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، دلالة قوية على التصميم والعزيمة والالتزام والتفاؤل لإمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأوسع نطاقاً. ويُعد «سيتي سنتر الزاهية»، الوجهة الغامرة التي صُممت بهدف جمع أفراد المجتمع سوياً، إنجازاً في إطار تعزيز الأمل. وعلى الرغم من التحديات العالمية التي يعاني منها الكثير من الناس والمجتمعات والأعمال، نجحنا في مواصلة التركيز والمثابرة أكثر من أي وقتٍ مضى، لتقديم خدمة جديدة ذات مستوى عالمي، والتي تُعبر عن ثقة المستهلكين في صناعة التجزئة الإقليمية وعن قدرتنا على تحقيق المزيد من أسعد اللحظات للعائلات للاستمتاع والترفيه».

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»:« تحتضن إمارة الشارقة، أكثر من 18 متحفاً وتستضيف مجموعة مميزة ومرموقة من الفعاليات والأنشطة واللقاءات، والتي تشمل «بينالي الشارقة الدولي» و«معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«ترينالي الشارقة للعمارة». وتُعتبر الفنون أمراً حيوياً للغاية بالنسبة للحياة والثقافة في الإمارة، الأمر الذي يتناغم مع «سيتي سنتر الزاهية» الذي يعكس هذه الحاجة لتحقيق الإبداع والتميّز، ليصبح نقطة محورية وركيزة للمجتمع، وفي الوقت نفسه، يقدم للسكان منصة للترفيه ولتثقيف أنفسهم على حدٍ سواء. ويكتسب هذا التركيز على المجتمعات المحلية أهمية خاصة بالنسبة لنا. ونحن نهدف، سواء من خلال تلبية احتياجات زوارنا، أو من خلال المساهمة في الاقتصاد المحلي أو عبر توفير الدعم للمستأجرين لدينا لتقديم الخدمة العالية الجودة التي يشتهرون بها، بأن نشكل قوة إيجابية للإمارات الشمالية بأكملها، وإضافة المزيد من التميّز إلى موقعها كواحدة من أكثر الأماكن المجزية والمشجعة في العالم للعيش أو الزيارة أو العمل».

وتتواجد «فوكس سينما»، العارض الأكثر ابتكاراً وتركيزاً على العملاء في الشرق الأوسط، بشكلٍ مميز داخل مركز التسوق من خلال 16 صالة جديدة حديثة متعددة الاستخدامات، والتي ستكون أكبر سينما في إمارة الشارقة.