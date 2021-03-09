شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 834 سيارة «مازدا 3» لعيوب فنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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استدعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «شركة كلداراي» 834 سيارة «مازدا 3» مصنعة أعوام 2018-2019 لوجود عيوب فنية ولأغراض السلامة العامة.

وفي بعض المركبات قد يكون الدافع (المادة الصبغية) لمضخة الوقود ذات الضغط المنخفض كثافة منخفضة، ومن الممكن أنه قد جف قبل تركيب مضخة الوقود على السيارة، وقد يتضخم الدافع الجاف بالوقود أثناء الاستخدام ما يتسبب في حدوث احتكاك مع الأجزاء المحيطة مثل الغلاف والغطاء، وقد لا تعمل مضخة الوقود المزودة بمثل هذا الدافع بشكل صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تشغيل المحرك أو توقف المحرك أثناء القيادة.