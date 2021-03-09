شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستجرام» تدمج ميزة «ريلز» مع «فيسبوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت «إنستجرام» بأنها ستمنح عدداً صغيراً من المبدعين في الهند خيار مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم على تطبيق «فيسبوك» كجزء من اختبار جديد تقوم به منصة التواصل الاجتماعي الأشهر.

وتجري «فيسبوك» حالياً تجربة في الهند تتيح للأشخاص استخدام ميزة «إنستجرام ريلز»، ومقاطع فيديو قصيرة مع تأثيرات الواقع المعزز، في موجز الأخبار للتطبيق الأزرق الرئيسي.

وبذلك تستخدم شركة «فيسبوك» انتشارها الكبير داخل مناطق جغرافية هامة مثل الهند، والتي تُعد من أكبر وأهم أسواق «فيسبوك» حول العالم، للترويج وإعادة التعريف بميزة الفيديو القصير الخاص بها «ريلز»، والشبيهة بتطبيق «تيك توك» و«سنابشات». (وكالات)