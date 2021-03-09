شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بأكثر من 2% رغم التوقعات الإيجابية حيال الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على المعدن الصناعي.



لكن النحاس تعرض لضغوط سبب المخاوف المرتبطة بزيادة الإنتاج حيث ذكرت شركة "جلنكور" العالمية للتعدين أن إنتاج النحاس على مستوى العالم سوف يرتفع بنسبة 5.6% خلال العام الجاري.



بالتزامن مع هذه التوقعات، فإن النحاس وغيره من المعادن الصناعية سوف يتلقون دعما هذا العام من تعافي الاقتصادات من آثار جائحة كورونا وعودتها للنمو والنشاط.



وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا والسيطرة على تفشيه من خلال قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 3.99 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.12 دولار وأقل سعر عند 3.97 دولار.