شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الرقمية لبورصة السياحة ITB برلين بمشاركة 120 دولة والان مع تفاصيل الخبر
وسيعقد أكثر من 280 متحدثًا دوليًا رائدًا، بما في ذلك أكثر من 80 مديرًا تنفيذيًا، محاضرات ومقابلات في 180 جولة مناقشة افتراضية ، ويقدمون تقييماتهم وآرائهم حول كيفية التغلب على تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر
وقال مارتن إكنيج، الرئيس التنفيذي لشركة Messe Berlin: "مما لا شك فيه، تضررت صناعة السفر بشدة من الوباء، بصفتنا معرض السفر التجاري الرائد في العالم، فمن مسؤوليتنا تقديم التوجيه الصناعي والأمل الجديد، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، من خلال ITB Berlin NOW منصتنا الافتراضية، نمنح المشاركين في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون موقفًا صعبًا للغاية فرصة للتواصل مع بعضهم البعض ومعرفة التطورات الجديدة والقيام بأعمال تجارية".