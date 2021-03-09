شكرا لقرائتكم خبر عن %20‏ تخفيضات فى هدايا عيد الأم.. وأحمد الملونى: فرصة جيدة لزيادة المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الملواني، رئيس لجنة الرقابة على الواردات بالشعبة العامة للمستوردين، عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن المحلات والمولات التجارية خفضت أسعار الأدوات المنزلية والهدايا المتعلقة بعيد الام بنسبة تتراوح بين 15 و20% علي شكل خصومات وعروض.

وأوضح الملواني، في بيان اليوم، الفترة الماضية شهدت ركودا في الأسواق تأثرا بجائحة فيروس كورونا التي تسببت في تراجع المبيعات للعديد من القطاعات، لافتا الي ان مناسبة عيد الام تعتبر فرصة جيدة للمبيعات وتصريف البضائع لدي التجار.

وأشار إلي التباعد الاجتماعي وتخوف البعض من فيروس كورونا أدي الي نشاط أن التجارة الإلكترونية حيث أصبحت تحتل جزء لا بأس به من المبيعات وأصبح الإقبال عليها متزايد منذ العام الماضي .

ولفت النظر إلي أن هناك حالة من التفاؤل في أوساط التجار نظرا لاتجاه الدولة في دعم الاسواق وتسهيل حركة التجارة والمشروعات الصغيرة، متوقعا في الوقت نفسه أن إعطاء مصل فيروس كورونا سيقلل مخاطر انتشار الفيروس وسيعمل ايضا الي عودة الحياة لطبيعتها قبل انتشار الفيروس.

ووفقا لدراسة للغرفة التجارية يقدر متوسط استهلاك السوق المحلية فى مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة، علما بأن هناك نحو 900 ألف زيجة سنويا فى مصر، ونسبة إحلال وتجديد لمحتويات المنازل تمثل نحو 5%، إلى جانب استخدامات المطاعم والكافيهات وهى تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك، وتراجع حجم استيراد الأدوات المنزلية بنسبة 50% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، نتيجة ل قرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد منها أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة الا للمصانع المؤهلة للتصدير وينطبق عليها الشروط.