شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.61% بما يعادل 1.98 نقطة ليستقر على سعر 124.81 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 123.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 132.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد