شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 1.30 نقطة ليستقر على سعر 157.40 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 155.40، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 173.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد