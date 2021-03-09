شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 2.00 نقطة ليستقر على سعر 152.91 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 158.00، طيلة ثبات الدعم 142.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد