شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعزز من مكاسبه – تحليل – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليستفيد من جديد بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.67% بما يعادل 0.85 نقطة ليستقر على سعر 51.64 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 51.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد