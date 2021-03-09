شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتحرك باتجاه شبه جانبي – تحليل – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 202.55، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 1.74 نقطة ليستقر على سعر 209.11 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولات السهم باتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ليلامس بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 202.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 218.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه