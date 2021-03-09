شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة 4 أشهر بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 91.90 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.31 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.50 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.2% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الإقبال الواسع على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،و عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعد القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 4.5% ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، ضمن جهود الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.