شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 420.5 نقطة الأعلى منذ 16 شباط/فبراير الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تحققت تلك المكاسب الأفضل فى الأربعة أشهر الأخيرة ، بفضل صعود واسع النطاق لأسهم البنوك والشركات المالية فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع المرافق العامة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.0% ، مع انتعاش قوي لمعظم أسهم شركات القطاع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.5% ، فى رابع خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من 4.5% ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.6% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.