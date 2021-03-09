شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليون دولار صادرات الرمان فى 5 أشهر ويحتل المركز الثالث بعد الموالح والبصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الرمان لتبلغ 104 ألف طن يقيمة تصديرية بلغت 54 مليون دولار فى 5 أشهر خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يناير 2021، ليحتل الرمان المصرى المركز الثالث من صادرات الحاصلات الزراعية بعد الموالح والتى بلغت 239 مليون دولار والبصل بقيمة 44 مليون دولار، كما شهدت صادرات مصر من الطماطم نموا خلال نفس الفترة بنحو 3% بقيمة 28 مليون دولار موزعة على 64 ألف طن، وسجلت البطاطس صادرات بقيمة 17 مليون دولار موزعة على 54 ألف طن .

ووفقا لأحدث إحصائيات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، فإن مصر تصدر حاصلات زراعية إلى كافة دول العالم وخلال الفترة المشار إليها من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بقيمة 821 مليون دولار موزعة على 1.278 مليون طن من مختلف الحاصلات الزراعية، وتوزعت صادرات القطاع على تكتلات جغرافية متنوعة من الدول ومنها الدول العربية تم تصدير 680 ألف طن من كافة الحاصلات الزراعية بقيمة 357 مليون دولار، والتى تعتبر فى مقدمة الدول التى تأخذ حاصلات زراعية من مصر .

كما بلغ حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبى 252 ألف طن بقيمة 182 مليون دولار ، ودول الإتحاد الأوروبى 169 ألف طن بقيمة 171 مليون دولار، ودول آسيا 152 ألف طن بقيمة 86 مليون دولار، بالإضافة إلى دول الأمريكتين وأستراليا 14 ألف طن بقيمة 18 مليون دولار، ودول أفريقيا 11 ألف طن بقيمة 8 مليون دولار.

من الجدير بالذكر، إن الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية يبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر وحتى شهر أغسطس من العام الذى يليه .