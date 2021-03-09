شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى 9 أشهر بفضل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل نزول مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,704.88$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,683.16$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,680.12$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ،وسجل أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,676.77$ للأونصة ، بفعل ارتفاع عوائد السندات فى الولايات المتحدة.

وفقدت أسعار الذهب نسبة 1.9% الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.50 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وتباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل توقف صعود عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 4.5% ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، ضمن جهود الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 5.82 طن متري، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,063.44 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 28 نيسان/أبريل 2020.