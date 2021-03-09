شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف مكاسبها بفضل التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد تسجيل مستويات مرتفعة فى عدة سنوات ، يدعم الأسعار فى الوقت الحالي آمال الطلب فى الولايات المتحدة ، بعد إقرار تحفيز اقتصادي ضخم فى البلاد للإغاثة من فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.4% إلى مستوي 65.66$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.70$، وسجل أدنى مستوي عند 64.37$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 68.98$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 67.97$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.64$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.4% ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 67.94$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أيضا بنسبة 2.3% ، بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 71.36$ للبرميل ، الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

وقفزت أسعار النفط فى مستهل تعاملات الأسبوع لمستويات أعلى جديدة فى عدة سنوات ، بعد هجوم الحوثيين فى اليمين على منشأت نفطية فى المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك".

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا على مشروع قانون تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، الأمر الذي يمهد الطريق لتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر والشركات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ، على أن يوقع الرئيس "جو بايدن" عليه ليصبح قانونا رسميا قبل انتهاء فترة صلاحية برامج مساعدات البطالة الحالية فى 14 آذار/مارس الجاري.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.