شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 0.7615، ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 0.7765، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر ليبقي على الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون مستويات 0.7765 و0.7785، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 0.7450.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7580 والمقاومة 0.7710

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط