شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق مستوى 67.90، ويتداول بإيجابية جديدة ليقترب من مستوى 69.20، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 71.35 وتمتد إلى 73.35.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 67.90 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.50 والمقاومة 70.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد