شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 64.55 وارتد صعوداً ليقترب من المقاومة المحورية 65.80، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق هذه المقاومة لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 67.50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 64.55 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد