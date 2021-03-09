شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 25.50 ويتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة الأهم 26.05، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذه المقاومة ليبقى السيناريو السلبي فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 24.56.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 25.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط