شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً ليخترق مستوى 1695.00 ويؤكد تفعيل التأثير الإيجابي لنموذج الوتد الهابط المشار له صباحاً، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع بقية اليوم، في طريقه لزيارة مستويات 1715.00 ثم 1740.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1690.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1685.00 والمقاومة 1715.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم