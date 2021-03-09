شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.3870 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة بقية اليوم، مستهدفاً مستوى 1.3980 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أوضح.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3870 والتداول دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم