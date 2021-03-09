شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليبدأ محاولات تخطي مستوى 1.1888، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية إضافية تصل إلى 1.1976، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 1.1888 لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط