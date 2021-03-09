شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بوبا للتأمين" السنوية ترتفع 15.6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 15.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 823.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 712.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 10.382 مليار ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 10.305 مليار ريال خلال العام 2019.

كذلك تراجع مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 3.137 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام 2020 أي بانخفاض قدره 9.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القياسي للتحصيل الذي تم تحقيقه في عام 2020.

وفي المُقابل، ارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 12.5%، إلى 8.7 مليار ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 7.7 مليار ريال خلال العام 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 6.4%، إلى 91.5 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 97.7 مليون ريال خلال العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 738.8 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي ربح بلغ 570.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.