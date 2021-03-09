شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم ريت" يؤجل الزيادة السنوية على قيمة عقود الإيجار خلال 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير صندوق تعليم ريت، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل فرض الزيادة السنوية على قيمة عقود الإيجار لعقارات الصندوق للعام 2021، على أن تكون الزيادة نافذه ابتداءً من العام 2022.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الغرض من تأجيل الزيادة السنوية هو مكافحة آثار جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي بصفة عامةً وعلى قطاع التعليم الخاص بشكل خاص على أن تكون الزيادة نافذه ابتداء من 2022.

وأشار الصندوق، إلى أنه بعد الحصول على موافقة المستأجر سيتم تعيين مستشار مالي خارجي مستقل لتقييم الإثر المالي الناتج عن الجائحة على الأداء المالي لمستأجري عقارات الصندوق خلال 2021.

وبناء على تقرير المستشار المالي سيتم النظر في تمديد الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق للمستأجرين. ولن تكون التوصية ملزمة للمستأجر.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن العام 2020 بقيمة 32.64 مليون ريال، على أساس 51 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.64 ريال لكل وحدة.