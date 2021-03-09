شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسهم قيادية تتماسك بالأسواق.. أداء أفقي للمؤشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تذبذب أداء الأسهم في جلسة، أمس الاثنين، ما بين الارتفاع والانخفاض في جلسة شهدت أداء عرضياً، استقرت على إثرها المؤشرات العامة للأسواق قرب إغلاقاتها السابقة مع تسجيل سوق أبوظبي تراجعاً طفيفاً قدره 0.1% وانخفاض سوق دبي 0.2% في ظل سيولة تخطت حاجز المليار درهم.

وجاء التماسك في سوق أبوظبي مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13% و«اتصالات» 0.69% بينما تقلصت التراجعات بسوق دبي من خلال صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.31%، مع ملاحظة عودة النشاط لسهم «دو» وارتفع 2.94% إلى 7 دراهم، ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب التداولات بدبي.

واحتكر سهما «أبوظبي الأول» و«الدار» مجدداً نصف سيولة سوق العاصمة بما يعادل 470.35 مليون درهم، بينما اجتذب «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» أيضاً نصف سيولة سوق دبي، لتكون بذلك الأسهم الأربعة قد استحوذت على نصف سيولة السوقين.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 931.24 مليون درهم في سوق أبوظبي، و153.5 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 295.25 مليون سهم، توزعت بواقع 151.47 مليون سهم في دبي و143.78 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 37 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5339 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.2% عند مستوى 2540.39 نقطة مع تراجع أسهم العقار والسلع والاستثمار والنقل. وانخفض قطاع العقار 1.65% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 1.92% و«إعمار للتطوير» 1.07% و«إعمار مولز» 0.57% و«ديار» 0.74% و«داماك» 0.74%. وهبط قطاع الاستثمار 0.92% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.67% و«سوق دبي المالي» 1.86% فيما استقر «شعاع كابيتال» من دون تغيير.

وانخفض قطاع النقل 0.73% نتيجة انخفاض «أرامكس» 1.27% و«الخليج للملاحة» 1.39% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.1% إلى مستوى 5685 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 0.2% نتيجة هبوط «أبوظبي التجاري» 1.6% و«أبوظبي الإسلامي» 1.46% أمام ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%.

ونزل قطاع العقار 1.12% بفعل نزول «الدار» 1.08% و«رأس الخيمة العقارية» 1.89%. وهبط قطاع الاستثمار هامشياً 0.09% مع هبوط «إشراق» 0.92% و«الواحة كابيتال» 0.85% مع استقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وتراجع قطاع الطاقة 0.43% بفعل تراجع «طاقة» 1.43% و«دانة غاز» 1.51% مع استقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.69% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 240.5 مليون درهم مغلقاً عند 14.92 درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة بلغت نحو230 مليون درهم وأقفل عند 3.66 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 156.3 مليون درهم وأغلق عند 48 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات «دبي الإسلامي» بقيمة 38.6 مليون درهم مغلقاً عند 4.72 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 36.5 مليون درهم ليغلق عند 3.56 درهم، ثم «دو» بتداولات بلغت نحو 18 مليون درهم ليغلق عند 7 درهم.

وسجل «مصرف الإمارات الإسلامي» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 5.26% مغلقاً عند 8 دراهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.9% إلى مستوى 19.55 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «جلفار» بنسبة 8.2% ليغلق عند 1.32 درهم، بينما كان في مقدمة الأسهم المتراجعة «الوثبة الوطنية للتأمين» بنسبة 9.97% (الحد الأدنى) ليغلق عند 6.5 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 31.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.73 مليون درهم محصلة شراء العرب، و17.93 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و10.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 31.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 32.9 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 32.9 مليون درهم محصلة بيع، منها 29.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و2.28 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و753 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 30.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي و24.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي و24.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.