«شل» تعلن بيع أصولها البرية في مصر بـ 926 مليون دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "شل مصر" عن توقيع اتفاق مع تحالف مكون من شركات تابعة لشركتيّ "شيرون بتروليوم" و"كايرن إنرجي بي إل سي"، وذلك للاستحواذ على أصولها البرية في الصحراء الغربية بمصر مقابل 926 مليون دولار.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن شركة "شل مصر" قالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني اليوم، الثلاثاء إنها ستحصل على مبلغ أساسي قدره 646 مليون دولار أمريكي ومدفوعات إضافية تصل إلى 280 مليون دولار بين عامي 2021 و 2024، اعتمادًا على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.

وجاء في البيان أن الاتفاق يخضع للموافقات الحكومية، متوقعة أن تنتهي من الصفقة في النصف الثاني من العام الجاري.

وبحسب البيان، فإن أصول الشركة في الصحراء الغربية تضم 13 امتيازًا بريًا، بالإضافة إلى حصتها في شركة بدر الدين للبترول.

وقال وائل صوان، مدير عمليات الاستكشاف والإنتاج بشل، في البيان إن الصفقة ستعطي قيمة لشركة شل ولمصر.

وأضاف صوان: "ستتمكن شل من التركيز على الاستكشاف البحري وسلسلة القيمة المتكاملة في مصر، بما في ذلك السبع كتل الجديدة في دلتا النيل وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر".

وستساعد الصفقة مصر على تعظيم إمكانات أصولها البرية من خلال استثمارات جديدة، مما يساعد على تأمين الطاقة والعائدات لسنوات قادمة، بحسب صوان.

يشار إلى أن "شل" تعمل في مصر منذ عام 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.