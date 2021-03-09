شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهما "عامر" و"بورتو" بعد صدور حكم برفض بطلان دعوى تحكيم بورتو طرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعتا عامر وبورتو القابضة، صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، الدائرة 3 تجاري، رفض الدعوى رقم 42 لسنة 136 ق، ببطلان حكم التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 986 لسنة 2014 بتاريخ 22 فبراير عام 2019، المرفوعة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من شركة أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي وحود وآخرين ضد كل من شركة عامر سوريا (إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب) وشركة مجموعة عامر القابضة-عامر جروب) المدعي عليهم، والذي قضي بعد إجراء المقاصة بين مختلف المبالغ المقضي بها للأطراف باستحقاق شركة عامر جروب وشركة عامر سوريا لمبلغ 39.9 مليون دولار وذلك بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتبارًا من 11 أكتوبر عام 2014، وحتى تاريخ السددا الفعلي، وذلك كله مع اعتبار المدعين متضمنين فيما حكم به للمدعي عليهما.

ومن جانبها قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي شركة عامر وبورتو جروب، بعد ارتفاع سعر السهمين إلى أكثر من 5%.