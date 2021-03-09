شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطلق موقعا إلكترونيا مطورا لإتاحة المؤشرات المالية المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية، إطلاق موقع الوزارة الإلكترونى الرسمى فى نسخته الجديدة، بعد تطويره شكلاً ومضمونًا، بأحدث التقنيات التكنولوجية، مع مراعاة التأمين القياسية؛ بما يُسهم فى إتاحة المعلومات والبيانات والتشريعات والمؤشرات والإصدارات المالية المعتمدة والموثقة للخبراء المتخصصين والمستثمرين والمؤسسات الدولية؛ من أجل إطلاعهم على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى، والجهود المبذولة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال استعراض المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومات المالية، ومنظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، وغيره من الإصلاحات الهيكلية، على النحو الذى يُساعد أيضًا فى إشراك المواطن المصرى فى سياسات المالية العامة للدولة، وتعميق الوعى الوطنى، بما يتحقق من منجزات غير مسبوقة، خاصة الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى، فى مواجهة جائحة « كورونا »؛ بما يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال التدريجى إلى "مصر الرقمية".

ويرتكز الموقع الإلكترونى المطور، على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات؛ من أجل تنمية الوعى الوطنى ماليًا، واقتصاديًا، وتشريعيًا، ويتيح هذا الموقع خدمات حكومية وأخرى للمواطنين وإعلان المنح الدراسية، وخدمات معلوماتية عن «سلطة التصديق الإلكتروني»، و«السجل العام للمحاسبيين والمراجعين»، إضافة إلى إمكانية الاشتراك بنظام الإخطارات أو الإشعارات، وإطلاق نظام جديد لتلقى الشكاوى، والرد عليها إلكترونيًا، واستعراض الإحصائيات وأهم المبادرات والفعاليات.

ويتضمن الموقع الإلكترونى الجديد، إلقاء الضوء على الرؤية العامة وأهدافها، واستراتيجيتها، وأهم الإنجازات التى حققتها، ورؤية «مصر 2030»، التى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وسيتم إتاحة كل البيانات الصحفية، والتقارير الإعلامية، والمحتوى المرئى المتضمن: «المحتوى التليفزيونى، والأفلام المنتجة، والحملات الإعلانية» على الموقع الإلكترونى الجديد، إضافة إلى إتاحة نماذج للاستبيان للمشاركة المجتمعية الفعَّالة.