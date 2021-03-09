شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعرف مصير "طلبك" في مبادرة تخريد السيارات.. 10 معلومات هتفهمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مطالب عديدة كانت تنتظر الحكومة في مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، واستجابت الحكومة لهذه المطالب والتى كان من أبرزها ضرورة تعديل سن المتقدمين للاستفادة من هذه المبادرة، وبالنسبة للمتقدمين للحصول على سيارة جديدة فإن هناك عدد من المستجدات نستعرضها في سياق المعلومات التالية، لعل أهمها أنه سيتم البدء في المرحلة الأولي من المبادرة نهاية هذا الشهر.

- رفع سن المتقدم إلى 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا بموافقة البنك المركزي.

- توفير ساحات التخريد لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة.

- إعادة استخدام خردة السيارات القديمة في الصناعة.

- المرحلة الأولى من تخريد السيارات تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية مارس 2021.

- الحكومة وضعت شرطا على الشركات المصنعة أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر.

- نسبة مكون محلى مصري لا يقل عن 45% .

- الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر.

- الحد الأقصى لتخريد السيارة الملاكي 22 ألف جنيه.

- رفع حد قيمة تخريد السيارة الأجرة إلى 45 ألف جنيه.

- تحديد 65 ألف جنيه كحد أقصى لتخريد السيارة الميكروباص.

- تضم المبادرة محافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.

- ستصلك رسالة نصية بموقفك في المبادرة حال تقدمك على موقع "جو جرين" للتخريد.

البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3% بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس سعر العائد السنوى «المقطوع» بنسبة 3%.