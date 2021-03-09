شكرا لقرائتكم خبر عن موقعان عالميان يختاران مصر من الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع Travel Pulse "ترافيل بلس" الأمريكي المتخصص في السياحة والطيران تقريراً عن "الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التي يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها في الوقت الحالى"، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدا سياحياً على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكي الآن.



السياحة المصرية

وأوضح التقرير أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التي ترحب بزيارة السائح الأمريكي لها وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبي يتم إجراءاها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.

وفي سياق متصل، نشر موقع eTurbonews المتخصص في مجال السياحة والسفر فيديو قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كوفيد19”، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التي كانت من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، مشيراً إلى إعلان مصر عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما في ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضي.