الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

وقال مصطفى السني تاجر خضروات إن أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، أما الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف السني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين  3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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