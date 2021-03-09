شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى السني تاجر خضروات إن أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، أما الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأضاف السني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه.