شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا بعد أفضل أداء فى 4 أشهر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أفضل جلسة لها في أربعة أشهر، إذ ضغط انخفاض في أسعار السلع الأولية على شركات التعدين.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر قطاع التعدين 1.9 بالمئة والسيارات واحدا بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين المدرجة في بريطانيا، ريو تينتو ومجموعة بي.إتش.بي وأنجلو أمريكان، أكثر من اثنين بالمئة، مما نال من المؤشر فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم شركات السلع الأولية.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم كونتننتال الألمانية لمكونات السيارات 5.1 بالمئة بعد إعلانها انخفاض مبيعات المجموعة 12.7 بالمئة.