شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها حديد عز، الشرقية-ايسترن كومباني، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، السويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11401 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13912 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4370 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3255 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1428 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دايس للملابس الجاهزة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 210 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 43304 سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1162 سهم، 3800 سهم، 18500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، 13050 سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس، مجموعة بورتو القابضة، 5586 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، بنحو 1.51 مليون سهم.

في سياق آخر قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن قيمة عقد التأجير التمويل الخاص بقطعة الأرض رقم 31 الكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، البالغ مساحتها 54 ألف متر تقريبًا بإجمالي 38 مليون جنيه، 90% من قيمة العقد، وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس الاثنين، على العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها، والموافقة على انضمام شركة سيدبك لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمساهمة بنسبة 5% من رأس المال.